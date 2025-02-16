Джазовую вокалистку NEMA забили кирпичом в Севастополе

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 46 0

Пресс-служба СУСК: певица Наталья Немеляйнен была убита в ходе бытовой ссоры

Джазовую вокалистку NEMA убили кирпичом в Севостопале

Фото: Из открытых источников

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Спутник исполнительницы получил ранения.

В Севастополе мужчина кирпичом забил 45-летнюю джазовую певицу Наталью Немеляйнен, более известную как NEMA. Ее спутник получил ранения, подозреваемый арестован, сообщила пресс-служба СУСК региона.

Певица 12 февраля вместе с избранником и соседом по даче распивала алкогольные напитки, в дальнейшем между ними вспыхнула ссора. Во время разговора за столом хозяева и приглашенный мужчина начали конфликтовать. В итоге сосед набросился на женщину и убил ее, а также ранил ее спутника. 

По информации пресс-службы следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по Республике Крым и Севастополю, мужчина, нанесший удары, был не трезв и начал нападение на семейную пару в садовом некоммерческом товариществе «Муссон».

«Злоумышленник нанес удары кирпичом 45-летней соседке по голове и ее 36-летнему сожителю. От полученных травм женщина скончалась», — написало в официальном Telegram-канале ведомство.

Мужу Натальи оперативно оказали необходимую помощь прибывшие по вызову неравнодушных людей медицинские сотрудники. СК передает, что в настоящий момент подозреваемый задержан и находится под стражей.

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