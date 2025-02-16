В Ингушетии киллер пытался убить экс-начальника ГОВД

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 25 0

В Ингушетии киллер пытался убить экс-главу ГОВД Карабулака Илеза Нальгиева

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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По версии правоохранителей, за преступлением стоят члены террористической организации.

В Ингушетии киллер пытался убить бывшего начальника Городского отдела внутренних дел. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Он также отметил, что мужчина был ранен. Его госпитализировали. Машина преступника найдена сожженной в селе Сурхаки. По одной из версий правоохранителей, за покушениям стоят члены баталхаджинской террористической организации*.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве арестован мужчина, пытавшийся отравить знакомого пирожками со ртутью.

* — террористическая организация, запрещена на территории РФ

 

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