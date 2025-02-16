В Ингушетии киллер пытался убить экс-начальника ГОВД

По версии правоохранителей, за преступлением стоят члены террористической организации.

В Ингушетии киллер пытался убить бывшего начальника Городского отдела внутренних дел. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Он также отметил, что мужчина был ранен. Его госпитализировали. Машина преступника найдена сожженной в селе Сурхаки. По одной из версий правоохранителей, за покушениям стоят члены баталхаджинской террористической организации*.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве арестован мужчина, пытавшийся отравить знакомого пирожками со ртутью.

* — террористическая организация, запрещена на территории РФ