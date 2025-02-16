Пощечина Европе: в Мюнхене вице-президент США Вэнс разгромил политиков ЕС

Американцы впервые внятно и четко сформулировали, сколько и как они хотят заработать на Украине. Арифметика Трампа такая — 300 миллиардов долларов США вложили в эту страну, а получить хотят 500 миллиардов. Конкретный интерес — редкоземельные металлы. Это отдельный вопрос, а есть ли их там столько. Но пока не об этом.

Самый дорогой из редкоземельных металлов — скандий, он используется в производстве лазеров, солнечных батарей, рентгеновских зеркал, в самолето- и ракетостроении.

Один килограмм скандия стоит четыре тысячи долларов. Тонна, соответственно, — четыре миллиона долларов. Нетрудно подсчитать, что для того, чтобы откупиться от Трампа, скандия надо выкопать из украинской земли в количестве 125 тысяч тонн. Для сравнения, сейчас в год в мире добывается и используется примерно 30 тонн скандия.

То есть Америка хочет выкачать все до последнего грамма. И подготовила контракт, который повез в Киев новый министр финансов. Но Зеленский взял и не подписал. И это очень интересный поворот.

В стане союзников явный раскол, Киев, отказав Трампу, делает ставку на Брюссель и ЕС, полагая, что Старый свет все еще полюс силы и что-то решает. Зеленский предлагает сделать ВСУ армией наемников на службе богатых европейских держав. Все как лет 300 назад — вольные казаки ищут, кто больше заплатит, чтобы вместе грабить кого-то другого. Но зачем это Европе сейчас? Ведь такой шаг фактически развалит НАТО, что конечно Штаты не позволят сделать. Да и у евробюрократов не хватит смелости на такой поступок.

Ветеран европейской политики Штайнмайер сравнил состояние своих коллег с оцепенением оленя, увидевшего фары приближающегося автомобиля. Европа пытается остаться в процессе принятия решений по Украине, но наталкивается на явное недоверие и Москвы, и Вашингтона. Ведь уже пробовали, уже выступали гарантами, тот же Штайнмайер. Ведь это европейцы гарантировали в 2014 году Януковичу, что переворота не будет. А потом выступали гарантами минских соглашений. И что? И ничего.

Прошедшая в Мюнхене традиционная конференция по безопасности показала, какая пропасть между Вашингтоном и остальными западными столицами. Белый дом четко дал понять, что считает европейцев мягко скажем «младшими партнерами». Причем это сделал даже не сам Трамп, а его вице-президент, 40-летний Джей Ди Венс, которому «Известия» сумели задать свой вопрос. Репортаж корреспондента Виталия Чащухина.

Худший кошмар Европы, который стал реальностью, и это не просто знакомство, а именно столкновение с ней.

«Угроза для Европы, которая меня больше всего беспокоит, исходит не от России, она идет изнутри», — сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Новый глава Пентагона с разгромной речью в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

«Президент Трамп ясно дал понять вашим лидерам, что прекращение боевых действий и достижение прочного мира — это главный приоритет», — заявил министр обороны США Пит Хэгсет.

Госсекретарь Марко Рубио в последний момент вообще развернул свой самолет над Атлантикой и вернулся на базу, официально из-за технической неисправности лайнера, а в пролете опять же ЕС.

«Разговаривать с европейцами — пустая трата времени. Поэтому, конечно, никто больше не воспринимает Европу всерьез», — прокомментировал политолог и экономист Бертран Шоллер.

Рубио прибывает, но с пренебрежительным опозданием на целые сутки. Но, впрочем, и без него уже новая американская администрация с присущей ей бесцеремонностью наносит не визит, а удар по союзникам.

Ежегодная конференция по безопасности — это такое место, где как раз принято обсуждать только самые глобальные вызовы. И в этот раз у всех на устах только одна угроза, размером с Соединенные Штаты Америки во главе с Дональдом Трампом.

В рамках контактной группы «Рамштайн» еще больше уныния: ни денег, ни оружия, ни членства Украины в НАТО — с территориями придется попрощаться, к границам не то что 1991 года, но даже 2014-го возврата нет. Дополнительное условие — уход Владимира Зеленского с поста.

В кулуарах встречи кричат караул, Пентагон обвиняют в измене. И, кажется, даже Генсек НАТО то ли сдается, то ли послушно берет под козырек.

«Я знаю, что многие считают, что членство в НАТО должно быть частью мирной сделки. Но не было обещания Украине, что это будет частью итогового соглашения», — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на Мюнхенской конференции.

Другие лидеры сопротивляются и держат оборону. Немецкий канцлер вынашивает идею ввести в стране чрезвычайное положение. Но не в связи с очередным автотерактом, который произошел прямо накануне конференции в самом Мюнхене, а чтобы мобилизовать последние силы и остатки ресурсов для Киева. Воевать так теперь, видимо, и до последнего европейца тоже.

«Именно мы, европейцы, будем поддерживать Украину так долго, как это потребуется», — сказал федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

Глава французского МИД тоже готовится к большим потерям. И похоже, не только финансовым, но и человеческим.

«Мы должны разъяснить это населению, разъяснить, что необходимы жертвы», — заявил министр Европы и иностранных дел Франции, Жан-Ноэль Барро.

Но пока в жертву опять принесена только сама Европа. Спецпосланник Трампа по мирному урегулированию бродил-бродил по Мюнхену со своей записной книжечкой, учел все пожелания и фактически подтвердил, что с этими ребятами сидеть за одним столом нет смысла.

«В моем понимании, быть за столом переговоров означает по-настоящему присутствовать за ним», — ответил нашему корреспонденту спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

Привычный западный мир, словно карточный домик, рушится.

«C Украиной покончено, с британцами покончено, с французами покончено. И у них больше нет никакой значимой позиции за столом переговоров. Так что, полагаю, им придется принять все, что Россия продиктует и согласует совместно с США», — рассказал экономист Айк Хамер.

И все же Евросоюз так просто не желает мириться, переходя в глухую оборону.

Кита Келлога останавливают прямо на пороге Мюнхена для проверки документов. Как будто бы не признали отставного генерала. Не обошлось и без нападок на вице-президента Вэнса. Организаторы конференции из принципа изменили порядок его выступления. Лучше бы не в Мюнхен, а сразу в Москву поехал, с чем он и согласился, отвечая на наш вопрос:

— Мистер Вэнс, готовы ли вы приехать в Россию для мира на Украине?

— Безусловно.

И как бы они не пытались оттянуть этот страшный для себя момент, выход Джей Ди Вэнса на главную сцену стало ключевым событием конференции. Каждая новая фраза как пощечина Европе, где, по его словам, свобода слова отступает, а демократия находится под угрозой, как в каком-нибудь авторитарном режиме.

«Нет никакой безопасности, если вы боитесь голосов, мнений и совести, которыми руководствуется ваш собственный народ. Это кризис, который мы сами создали. Если вы бежите в страхе перед собственными избирателями, Америка ничего не сможет для вас сделать», — заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В зале гробовая тишина, никто не аплодирует. Выражение лица мэра Киева Виталия Кличко — само воплощение всеевропейского оцепенения и растерянности.

А у Зеленского испарина уже на все лицо. Заметно упал духом, даже националистические кричалки не заводят, отвечает сквозь зубы. В Мюнхене ему даже не дали говорить на украинском.

А все попытки очаровать команду Трампа не увенчались успехом. Первую встречу с Вэнсом сначала перенесли, а потом так не смогли ни о чем договориться. В проекте соглашения о передаче редкоземельных месторождений Киев не увидел никаких гарантий безопасности для себя. То есть даже продаться ему предлагают за просто так.

Американский «зонтик» схлопнулся. Брошенный Вашингтоном Киев, махнул рукой, садясь в машину, оставленный наедине со своей судьбой Евросоюз.