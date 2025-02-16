Держался уверенно: российский лыжник Большунов выиграл международную гонку в Италии

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Российский лыжник Большунов выиграл международную гонку в Италии

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Бедняков; 5-tv.ru

В стартовом протоколе напротив фамилии спортсмена пропал флаг РФ, однако россиянин отнесся к этому с юмором.

Неподалеку от Мюнхена, буквально по ту сторону Альпийской гряды, в итальянском регионе Южный Тироль про русских не только говорили, русским аплодировали, конкретно — Александру Большунову. Самый титулованный на данный момент российский лыжник внезапно заявился на местную гонку — 30-тикилометровую, Sudtirol Moonlight Classic, и, естественно, выиграл.

Собственно, сенсация была в том, что он, отстраненный Международной федерацией лыжного спорта от соревнований под ее эгидой, решил не отсиживаться и выступить там, где можно, чем вызвал восторг болельщиков.

Многие специально приехали поболеть за нашего чемпиона. Организаторы соревнований даже немного испугались такого пристального внимания и в последний момент перед стартом убрали из протокола российский флаг напротив фамилии. Получилось, что победил человек из ниоткуда.

Большунов ко всему отнесся с большим юмором и еще отшучивался на вопросы норвежских журналистов: «А как он сюда попал?» Мол, Трамп разрешил.

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