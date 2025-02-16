«Очень много пунктов»: Винник рассказал об обвинениях со стороны США

О том, что россиянина освободили из американской тюрьмы, стало известно 12 февраля.

Гражданин Российской Федерации Александр Винник, задержанный по приказу США во время семейного отдыха в Грации летом 2017 года, рассказал источнику 5-tv.ru об обвинениях с американской стороны.

«Там было очень много пунктов, связанных с кражей данных, с компьютерами, с подделкой данных, в том числе меня оправдали по организованной преступной группе», — поделился Александр.

Мужчина сообщил, что вся прокурорская линия выстраивалась на «запугивании». Американские специальные службы, занимающиеся его делом, не имели законных свидетелей, которые могли бы подтвердить причастность обвиняемого к инкриминируемым преступлениям. При этом потерпевших лиц от деятельности, в которой якобы был занят Винник, у них тоже не было. Собеседник добавил, что задержание производилось на основании его «работы с долларами».

Он уточнил, что после взятия под стражу по конституции Греции его должны были направить на родину в Россию. Однако сотрудники специальных служб США изъяли документы мужчины. В результате происходящее походило на «похищение», о чем писали в отечественной прессе.

О том, что Винника освободили из-под заключения после почти восьми лет заключения, стало известно 12 февраля. Россиянин прилетел в Москву днем позже. Пресс-секретать президента России Дмитрий Песков сказал, что Кремль считает возвращение мужчины в столицу радостным событием. Песков указал на то, что само заключение не было обоснованно. Для Винника освобождение стало сюрпризом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как вернувшийся в РФ Винник встретился с родными после семи лет заключения.