Возможна серьезная травма: чем опасны перелеты с насморком

Перепады давления способны привести к плачевным последствиям.

Перелет с насморком может повлечь за собой баротравму — повреждение тканей среднего уха. Его симптомы: боль, ощущение заложенности в ушах, снижение слуха и шум в голове. В некоторых случаях возможна травма или даже разрыв барабанной перепонки, рассказала ЛОР-врач Иляна Гончарова в беседе с Газета.ру.

«Во время взлета, а особенно при посадке самолета, организм пассажира сталкивается с перепадом атмосферного давления. В норме организм адаптируется к этим изменениям благодаря работе евстахиевых труб: они уравнивают давление между средним ухом и окружающей средой. Но если трубы частично или полностью „закупорены“ вследствие воспаления или отека, естественный процесс уравнивания давления нарушается», — объяснила она.

Это вовсе не значит, что перелеты при насморке категорически запрещены, отмечает эксперт. Однако стоит учитывать риски и возможные осложнения. Например, развитие отита или гайморита.

Слизистая оболочка воспаляется, не происходит оттока слизи из носа и носовых пазух. В самолете человек испытывает на себе перепады давления, болезнь прогрессирует, слизь начинает застаиваться. Это способствует тому, что создается благоприятная среда для размножения бактерий.

Последствия дадут о себе знать спустя несколько часов после перелета. Может появиться острая боль в области лба, скул или вокруг глаз. Также вероятно повышение температуры и прочие симптомы острого гайморита, объяснила врач-отоларинголог.

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