Собянин рассказал о предпрофессиональной подготовке в московских школах

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 10 0

Ребята активно участвуют в олимпиадах, создают проекты и проводят исследования на базе вузовских лабораторий.

Собянин рассказал о предпрофессиональной подготовке в московских школах

Фото: mos.ru

В уникальном московском проекте «Образовательные вертикали» участвуют более 87 тысяч учеников 465 школ. Об этом столичный мэр Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Это первый этап предпрофессиональной подготовки для учеников 7–9-х классов. По сути, начало карьерного пути», — рассказал он.

В проекте три образовательные вертикали — математическая, естественно-научная и информационно-технологическая (ИТ).

Самая популярная — математическая. Углубленным изучением этой науки занимаются свыше 51 тысячи школьников. Они ходят на кружки, факультативы, лекции. Партнерами проекта являются девять вузов.

«В классах ИТ-вертикали школьники погружаются в физику и информатику, осваивают спецкурс по программированию. Благодаря этому наши ребята с ранних лет знакомы с миром цифровых технологий. На сегодня Москва — российский лидер в области ИТ-образования», — написал Сергей Собянин.

В классах естественно-научной вертикали ребята серьезно изучают химию, биологию и физику. Активно участвуют в олимпиадах, создают проекты и проводят исследования на базе вузовских лабораторий.

К старшей школе дети уже понимают, кем хотят стать, и могут осознанно выбрать, где учиться дальше — в профильном, предпрофессиональном классе или колледже.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
90.31
-0.72 94.89
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:43
Собянин рассказал о предпрофессиональной подготовке в московских школах
9:18
Главы МИД Евросоюза проведут экстренную встречу в Мюнхене
8:59
Продуктивность, мотивация и поддержка: чем полезны служебные романы
8:41
Взятие Будапешта: операция, которая продолжалась 108 дней
8:20
Израиль проинформировал о 73 находящихся в секторе Газа заложниках
8:01
Возможна серьезная травма: чем опасны перелеты с насморком

Сейчас читают

В Ингушетии киллер пытался убить экс-начальника ГОВД
Таращит глаза и дергает головой: Зеленский появился в неадекватном состоянии в Мюнхене
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год