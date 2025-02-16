«Это было весело»: актер Станислав Бондаренко о своем самом ярком путешествии

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 17 0

Актер Бондаренко рассказал о самом ярком путешествии в 14 лет по странам Европы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Артист пообщался с корреспондентами на премьере мультфильма «Супергномы».

Актер театра и кино Станислав Бондаренко принял участие в большом путешествии, когда ему было 14 лет. Об этой яркой поездке артист рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере мультфильма «Супергномы».

«Я помню, когда было 14 лет, мы ездили в большое путешествие. (Тогда посетили. — Прим. ред.) Германию, Швейцарию, Швецию, Польшу. Как бы большое такое, на автобусе, причем с родными и друзьями. То есть целый автобус был в основном наш. Наша группа танцевальная (тоже была. — Прим. ред.). Это было весело», — рассказал Бондаренко.

Он признался, что всегда хотелось путешествовать. Сейчас Бондаренко много работает. Из-за съемок и гастролей актеру не всегда удается провести день с семьей. Однако если появляется шанс побыть рядом с родными, то он используется.

«Очень редко выпадают дни, когда они (родные. — Прим. ред.) могут выйти со мной куда-то, или я с ними, потому что в основном съемки, гастроли. Не успеваем иногда куда-нибудь сходить. Когда выпадает (возможность. — Прим. ред.), то мы стараемся сходить все вместе», — поделился артист.

В этот раз Бондаренко выбрался с семьей в кинотеатр. Однако совместный поход не поддержал 15-летний сын актера Марк. Как отметил артист, подросток «уже мультики не смотрит».

Ранее 5-tv.ru писал, что одно из самых ярких воспоминаний Бондаренко из 1990-х связано с народным артистом РФ Валерием Леонтьевым.

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