Формальный повод? Как обмен заключенными стал шагом к диалогу России и США

Контакты Москвы и Вашингтона начали налаживаться спустя трехлетнего молчания.

Для такого важного события как первый прямой контакт президентов России и США должен быть какой-то формальный повод. Таковым стал обмен двух заключенных. Старая традиция, еще времен холодной войны.

Американца Марка Фогеля обменяли на россиянина Александра Винника. Первым на родину отправился Фогель, он провел в заключении два с половиной года из 14, назначенных по приговору суда. Статья: за контрабанду наркотиков в крупном размере.

Фогель, работавший преподавателем при посольстве, напихал в кроссовки марихуану и попытался доказать, что ему это выписал доктор, и он ее неоднократно ввозил. Российские оперативники подозревали, что он распространял наркотики и в школе. Что интересно, правительство США не обжаловало приговор.

Что еще любопытно, первым делом на свободе Фогель выпил пива и судя по всему пил его всю дорогу до США, потому как на прием в Белый дом по прибытии он тоже заявился с баночкой пенного.

А вообще-то его освободили благодаря маме, которая по стечению обстоятельств живет в городке Батлер и пришла на предвыборный митинг Трампа рассказать о сыночке. Рассказала, а через полчаса Трампа попытались убить. Вот он и запомнил и Батлер, и маму Фогеля. Впрочем, есть версия что Фогель не простой учитель при посольстве.

Сразу после освобождения он поехал не к заждавшейся его маме, а, как она сообщает, — в город Сан-Антонио, штат Техас, на лечение. Где, вот уж совпадение, крупнейший медцентр армии США. Да и обменяли учителя не на абы кого, а на человека, которого в США считают крупнейшим криптохакером в истории.

Александр Винник, айтишник, предприниматель. Американский Минюст полагает, что он с единомышленниками взломал американскую криптобиржу. Увели более полумиллиона биткойнов — это примерно шесть триллионов в рублях по нынешнему курсу - и основали свою криптобиржу, где меняли цифровые деньги на бумажные, переводили и все это без лицензии США и строго анонимно.

Александра задержали еще в 2017 году в Греции, где он был на отдыхе с женой и двумя маленькими детьми. Супруга после этого заболела и умерла. Дети остались с пожилыми родителями Александра. В Греции его продержали 30 месяцев без суда, оттуда выслали во Францию, где судили, но оправдали почти по всем статьям, потом выдали США, где тоже должны были судить и где ему светило 55 лет. И вдруг, как был в одном спортивном костюме и с маленькой коробкой вещей, его без лишних слов отправили из Сан-Франциско в морозную Москву, а из аэропорта сразу домой к родным.

«Известия» первыми встретили Александра. Он рассказал, что до последнего момента не понимал, что происходит. Когда его вызвали из американской камеры, ничего не сказали - ни почему, ни куда везут. О конечной точке маршрута узнал только в самолете.

Как следует из официальных документов, «с Винника сняли все обвинения в США». Это нам пояснил адвокат Александра Аркадий Бух. Винник теперь может получить лицензии по банковской деятельности и официально оформлять визу в разные страны, хоть бы и в США. Впрочем, в Америку он теперь вряд ли поедет. Хватило впечатлений.

— Скучали по Родине?

— Конечно.

— Верили, что вас освободят?

— Конечно.

Детали: Александр на свободе пил чай, а не алкоголь, и крепко держал в руке паспорт, а не банку пива. И это гораздо более точная информация, чем ярлыки вроде «простой учитель» и «криптовалютный король».

Джо Байден закончил свой срок обменом, причем довольно крупным — 8 на 16. И Трамп начал свой срок с обменом. Но обстоятельства разные. Байдену это было нужно, чтобы поднять рейтинг перед выборами, собственно потому и ничего не было дальше. У Трампа с рейтингом все в порядке, и сейчас был именно акт гуманизма. И небольшой шаг для возобновления прямого диалога с Москвой.

Шаг удивительно своевременный — украинский проект явно терпит неудачу, пора фиксировать убытки и запускать новый проект. Классический деловой подход. Даже появилась такая шутка: американцы снова открыли второй фронт в Европе, когда стало ясно, кто победит, в данном случае имеется ввиду фронт дипломатический.