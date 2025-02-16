«Я сдержал слово»: SHAMAN спел на сцене с мальчиком, потерявшим отца на СВО

|
Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова Эксклюзив 2 053 0

SHAMAN в Барнауле спел с мальчиком, потерявшим отца на СВО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Прошлой весной юный барнаулец покорил известных артистов и зрителей исполнением песни «От героев былых времен».

Народный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, и 12-летний мальчик из Барнаула Егор Бахарев выступили дуэтом с песней «Отец» на концерте в Барнауле. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Прошлой весной юный барнаулец покорил известных артистов и зрителей исполнением песни «От героев былых времен» из фильма «Офицеры». Позже, по предложению SHAMAN, он снялся в его клипе «Отец» — текст песни артист специально написал под дуэт.

Артиста тронула история ребенка: мальчик, несмотря на свой возраст, уже стал старшим в семье. Зимой он потерял на СВО отца — тот погиб от ран, полученных в бою.

«В прошлом году я познакомился с молодым человеком <…> Так случилось, что его отец, выполняя свой долг в зоне СВО, погиб. И парень в свои 12 остался единственным мужчиной в семье. Эта история тронула меня — и всю страну! — до глубины души», — поделился SHAMAN.

Во время выступления артиста Егор находился в зале. Дронов пригласил его на сцену — спеть для земляков.

«Ну что, родные! Искупайте Егора в овациях!» — попросил певец.

После исполнения на сцене и в зале погас свет, а вскоре наступила тишина.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Также 5-tv.ru узнал, что SHAMAN встретился за кулисами с Егором и его его семьей — мамой и сестрой. Бахаревы подарили артисту символичный подарок — походную кружку и мягкую игрушку-талисман. Встреча завершилась объятиями и памятным фото.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что SHAMAN презентовал совместный с Екатериной Мизулиной клип.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
90.31
-0.72 94.89
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:03
США интересуются готовностью стран ЕС отправить войска на Украину
21:59
«Нет любви»: принцу Гарри грозит уголовное преследование в США
21:42
Десять беспилотников уничтожила ПВО над Азовским морем и Краснодарским краем
21:26
Не дождался финала: болельщик погиб во время хоккейного матча в Красноярске
21:10
«Без России никакой Европы нет»: Захарова ответила президенту Финляндии
20:52
Рубио назвал условие для переговоров с Россией

Сейчас читают

«Я сдержал слово»: SHAMAN спел на сцене с мальчиком, потерявшим отца на СВО
Массовое отравление едой из доставки произошло в хостеле в Москве
«Не та дверь» за большие деньги: что известно о вечеринке и рейде в отеле Savoy
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год