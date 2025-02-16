«Я сдержал слово»: SHAMAN спел на сцене с мальчиком, потерявшим отца на СВО

Прошлой весной юный барнаулец покорил известных артистов и зрителей исполнением песни «От героев былых времен».

Народный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, и 12-летний мальчик из Барнаула Егор Бахарев выступили дуэтом с песней «Отец» на концерте в Барнауле. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Прошлой весной юный барнаулец покорил известных артистов и зрителей исполнением песни «От героев былых времен» из фильма «Офицеры». Позже, по предложению SHAMAN, он снялся в его клипе «Отец» — текст песни артист специально написал под дуэт.

Артиста тронула история ребенка: мальчик, несмотря на свой возраст, уже стал старшим в семье. Зимой он потерял на СВО отца — тот погиб от ран, полученных в бою.

«В прошлом году я познакомился с молодым человеком <…> Так случилось, что его отец, выполняя свой долг в зоне СВО, погиб. И парень в свои 12 остался единственным мужчиной в семье. Эта история тронула меня — и всю страну! — до глубины души», — поделился SHAMAN.

Во время выступления артиста Егор находился в зале. Дронов пригласил его на сцену — спеть для земляков.

«Ну что, родные! Искупайте Егора в овациях!» — попросил певец.

После исполнения на сцене и в зале погас свет, а вскоре наступила тишина.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Также 5-tv.ru узнал, что SHAMAN встретился за кулисами с Егором и его его семьей — мамой и сестрой. Бахаревы подарили артисту символичный подарок — походную кружку и мягкую игрушку-талисман. Встреча завершилась объятиями и памятным фото.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что SHAMAN презентовал совместный с Екатериной Мизулиной клип.