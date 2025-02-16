Упал с лошади на скачках: звезда конного спорта Майкл О’Салливан погиб в 24 года

Звезда конного спорта Майкл О’Салливан скончался в 24 года
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
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Врачи десять дней боролись за жизнь молодого жокея.
Звезда конного спорта Майкл О’Салливан скончался в 24 года от травм, полученных при падении с лошади на скачках. Трагическую новость сообщил совет по регулированию скачек Ирландии (IHRB).
Уточняется, что О’Салливан упал в конце двухмильного забега в городе Терлс. После оказания первой помощи спортсмена вертолетом доставили в больницу. Врачи десять дней боролись за его жизнь, но их усилия не увенчались успехом.
Отмечается, что молодой жокей скончался рано утром в воскресенье в больнице Коркского университета.
В июле прошлого года в России скончался чемпион Олимпиады 1980 года по конному спорту Николай Корольков. Спортсмену было 78 лет, при этом он до последних дней оставался верен делу своей жизни — тренировал воспитанников и посещал крупнейшие соревнования.
На Олимпийских играх в Москве Корольков и его конь Эспадрон выиграли золотую и серебряную медали. Тандем жокея с его верным конем стал культовым в своем виде спорта.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что трехкратный олимпийский призер по плаванию и член сборной СССР Дмитрий Волков скончался в возрасте 58 лет.
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