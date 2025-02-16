Упал с лошади на скачках: звезда конного спорта Майкл О’Салливан погиб в 24 года

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Звезда конного спорта Майкл О’Салливан скончался в 24 года

Упал с лошади на скачках: звезда конного спорта погиб в 24 года

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Врачи десять дней боролись за жизнь молодого жокея.

Звезда конного спорта Майкл О’Салливан скончался в 24 года от травм, полученных при падении с лошади на скачках. Трагическую новость сообщил совет по регулированию скачек Ирландии (IHRB).

Уточняется, что О’Салливан упал в конце двухмильного забега в городе Терлс. После оказания первой помощи спортсмена вертолетом доставили в больницу. Врачи десять дней боролись за его жизнь, но их усилия не увенчались успехом.

Отмечается, что молодой жокей скончался рано утром в воскресенье в больнице Коркского университета.

В июле прошлого года в России скончался чемпион Олимпиады 1980 года по конному спорту Николай Корольков. Спортсмену было 78 лет, при этом он до последних дней оставался верен делу своей жизни — тренировал воспитанников и посещал крупнейшие соревнования.

На Олимпийских играх в Москве Корольков и его конь Эспадрон выиграли золотую и серебряную медали. Тандем жокея с его верным конем стал культовым в своем виде спорта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трехкратный олимпийский призер по плаванию и член сборной СССР Дмитрий Волков скончался в возрасте 58 лет.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
90.31
-0.72 94.89
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:30
Трагедия на тонком льду в Туле: женщина погибла, спасая собаку
23:14
Упал с лошади на скачках: звезда конного спорта Майкл О’Салливан погиб в 24 года
23:08
Сильный снегопад обрушился на южный берег Крыма, дорога на Ай-Петри закрыта
22:59
СМИ узнали, когда Белый намерен добиться прекращения огня на Украине
22:44
На Западе заявили о большом количестве ракет Javelin у России из-за действий ВСУ
22:31
Не стал возражать: почему сына Кадышевой лишили родительских прав

Сейчас читают

«Я сдержал слово»: SHAMAN спел на сцене с мальчиком, потерявшим отца на СВО
Появились фото из квартиры в Петербурге, где умер ребенок противников медицины
Долгожданное пополнение: в Московском зоопарке появились новые обитатели
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год