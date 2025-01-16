Призер двух Олимпиад Дмитрий Волков ушел из жизни в возрасте 58 лет

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 30 0

Спортсмен скончался на 59-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Ушел из жизни трехкратный олимпийский призер по плаванию Дмитрий Волков

Фото: Игорь Уткин/Фотохроника ТАСС

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Трехкратный олимпийский призер по плаванию и член сборной СССР Дмитрий Волков скончался в возрасте 58 лет. Об этом стало известно 16 января от олимпийской чемпионки и журналистки Елены Вайцеховской.

«Сегодня утром умер Дима Волков. Много раз пыталась дозвониться до него в последние две недели, но не удавалось. Знаю, точно так же не удавалось друзьям — с ними были на связи», — написала Елена Сергеевна в своем Telegram-канале.

Вайцеховская добавила, что церемония прощания со спортсменом пройдет в ночь на 19 января в храме Петра и Павла, расположенном на Солдатской улице.

По информации ТАСС, Федерация водных видов спорта России сообщила, что Дмитрий Волков долгое время боролся с онкологией.

Волков был четырехкратным чемпионом Европы и завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в 1991 году. Он также стал обладателем серебра на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне, а в 1988 году в Сеуле завоевал две бронзовые медали. Ему было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР, а также он был удостоен медалей «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие».

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