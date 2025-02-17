С освобождения Авдеевки прошел ровно год: как это было

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Авдеевка была освобождена ровно год назад

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Украинские боевики в панике отступили, бросив технику и позиции.

Ровно год назад российские войска завершили операцию по освобождению Авдеевки — ключевого укрепрайона ВСУ в Донбассе. Город, превращенный за десятилетие в крепость, использовался для регулярных обстрелов Донецка.

Штурм готовился несколько месяцев. Украинские силы возвели семь линий защиты, однако под натиском группировки войск «Центр» их оборона рухнула.

Только за одни сутки боев ВСУ потеряли свыше полутора тысяч боевиков. Украинские подразделения, по данным нашего Минобороны, в панике отступили, бросив технику и позиции. В результате операции освобождено 32 квадратных километра, что стало одним из крупнейших успехов России в прошлом году.

«С квадрокоптера нам доставили флаги наши, триколоры. Мы поднялись через разбитые рамы, сняли украинские флаги, водрузили российские. Записали то самое знаменитое видео, отсюда. Это была та самая точка отсчета, что город теперь свободен», — говорит заместитель командира батальона Артем Алексенцев.

Сразу после этого военные провели обход и оказали первую помощь местным жителям. Людям долгое время пришлось прятаться в подвалах и терпеть издевательства украинских боевиков.

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