Великобритания заявила о готовности разместить войска на Украине

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Рискнет ли Лондон перейти от слов к действиям?

Фото, видео: 5-tv.ru

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Британский премьер Кир Стармер заявил о готовности ввести войска на Украину. Сделал он это на страницах издания The Telegraph. В своей статье политик сразу попытался оправдаться, будто бы трех миллиардов фунтов стерлингов, потраченных на Киев, было мало, и теперь именно размещение войск под видом миротворцев послужит гарантией безопасности.

Однако неясно, сможет ли Британия реализовать планы своего премьера? На протяжении многих лет траты на оборону страны регулярно снижались, а сами сухопутные силы, по последним данным, едва превышают 72 тысячи человек. Это самое низкое число за последние 200 лет.

В то же время СМИ сообщают, что британские военные заявляют правительству о необходимости масштабного перевооружения. Судя по всему, заявление Стармера ставит целью подтолкнуть других европейских лидеров к введению войск на Украину.

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