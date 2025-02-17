Российско-китайский блокбастер: до премьеры фильма «Красный шелк» остается три дня

На фоне детективного сюжета — драма и экшен: погони, драки и перестрелки. Но помимо вражеских пуль, в сердца героев летят стрелы Амура.

До главной премьеры этой зимы остаются считанные дни: 20 февраля на экраны выйдет российско-китайский блокбастер «Красный шелк». Это синергия завораживающих кадров, эффектных трюков, новейших технологий и внимания к деталям. Именно последний факт позволил сделать картину максимально реалистичной. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Максима Приходы.

В главной роли — серб, коммунисты — китайские, шпионы — японские. И все это снимают русские. Густо замешанный коктейль из национальных характеров, традиций и культур как за кадром, так и на экране.

Кино, созданное такой интернациональной командой, не могло получиться тривиальным. Местами это динамичный боевик, где-то захватывающий детектив с исторической точностью в деталях. И под барабанную дробь пулеметной очереди, и мерный стук колес Транссибирского экспресса — какая только речь не звучит!

Советский новояз кажется иностранным отправленному на задание за границу еще из царской России агенту Гарину. Причем, герой Милоша Биковича знает не только китайский. У него прекрасный французский, он бросает несколько реплик на немецком и испанском, чтобы дать зрителю понять, какие мировые потрясения начала XX века не обошлись без его участия.

«Еле выучил русский, только начал чувствовать себя комфортно. Мне на русском объясняют, как говорить на китайском. И теперь понимаю, что я пишу китайские слова на русском языке, которые раньше я записывал на сербском», — рассказывает актер Милош Бикович.

Главная героиня знает русский и по сюжету, и в жизни. Чжэн Ханьи учится в Петербурге, институте сценических искусств. После съемок в «Красном шелке» любовь ко всему русскому стала еще крепче.

«Я сейчас каждый день, я просто читаю книги на русском и фильмы», — говорит актриса Чжэн Ханьи.

Русское кино вообще в Китае — в почете!

«В Китае есть много знаменитых фильмов советской эпохи, таких как «Служебный роман» и «Москва слезам не верит», — говорит советник-посланник по культуре посольства Китая в РФ Фэн Литао.

Да и при всем контрасте культур русские и китайцы оказались не такими уж разными.

«Мы на самом деле волновались, что они долго не смогут без китайской еды, но выяснилось, например, наш Ян Зыхуа, исполнитель роли учителя Гао, он только один раз, уезжая, сходил в китайский ресторан», — говорит креативный продюсер фильма «Красный шелк» Ольга Каширина.

Перед началом большого проекта по русской кинотрадиции разбили тарелку. По китайской — бросили в воздух колосья пшеницы. И хотя на съемочной площадке первое время присутствовали трудности перевода — общий язык нашли быстро.

«Наши китайские друзья, благодаря мне они выучили русский мат», — говорит актер Гоша Куценко.

Насколько трудным бы ни был перевод — легкий акцент всегда добавляет шарма. Ну разве плохо смотрятся величественные пагоды на фоне русских берез, а сад камней — в саду ботаническом? Это как в смешанных браках рождаются самые красивые дети — а на стыке культур появляются самые яркие художественные произведения.

И кино понравится и российской, и китайской публике. Не потому что создатели подстраивались под национальные шаблоны, наоборот, старались от них отойти!

«Если ориентироваться на всякие смотрения и ожидания, то никогда хорошего кино ты не снимешь. Ты должен сделать историю. История должна быть правильно выстроенной. История должна быть хорошо сыгранной артистами», — говорит режиссер Андрей Волгин.

На фоне детективного сюжета — драма и экшн, погони, драки и перестрелки, где помимо вражеских пуль в сердца героев летят стрелы Амура.

И хотя мужчины и женщины — всегда говорят на разных языках, в несущемся через заснеженный Транссиб поезде — они находят общий. Как и создатели фильма из разных стран. Язык хорошего кино понятен всем, особенно если рассказывать с его помощью по-настоящему интересную историю.