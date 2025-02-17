«Ищи 3 миллиона. У тебя сутки»: студентка из Таганрога устроила родителям злобный розыгрыш

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 45 0

Студентка из Таганрога подстроила свое похищение и вымогала деньги у родителей

«Ищи 3 миллиона. У тебя сутки»: студентка из Таганрога устроила родителям злобный розыгрыш

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Перепуганный отец обратился в полицию.

Правоохранители задержали студентку, которая подстроила свое похищение и вымогала у своих родителей деньги. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

На прошлой неделе, 12 февраля, жителю Таганрога Олегу К. пришло сообщение от неизвестного абонента. Аноним отправил видео с его 18-летней дочерью. Девушка на кадрах сказала, что не знает, где находится. По словам студентки, ее похитили и «если не перевести деньги, то с ней сделают что-то». Под видео было и текстовое сообщение.

«Ищи три миллиона, Олежка. Мусорнешься — увидишь последствия. У тебя сутки», — говорилось в нем.

С этими сообщениями Олег пошел в полицию. Правоохранители в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли Юлию в городе Нововоронежск Воронежской области. Причем на ней не было видимых следов насилия. В результате девушка призналась, что она сама записала видео и отправила его родителям, требуя три миллиона рублей. Сообщения студентка посылала с купленного абонентского номера. Физического принуждения к ней не применялось.

Девушку доставили в отделение транспортной полиции для проведения проверки и дачи объяснения. В ее действиях правоохранители усматривают совершение преступление, предусмотренного частью первой статьи 163 («Вымогательство») УК РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшего депутата Михаила Глущенко приговорили к 24 годам колонии за вымогательство и организацию убийства Галины Старовойтовой. Уверенный и невозмутимый взгляд говорит о его готовности к такому исходу. Глущенко даже выдвинул свою версию, по которой суд вынес такое суровое решение.

 
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