Песков раскрыл подробности о будущих переговорах с США в Эр-Рияде

Встреча делегаций запланирована на 18 февраля.
Фото, видео: DENIS BALIBOUSE/POOL/ТАСС; 5-tv.ru
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По поручению президента России Владимира Путина его помощник Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров отправятся в Эр-Рияд для запланированной встречи с американской делегацией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.
Встреча делегаций запланирована на 18 февраля. Она будет посвящена теме восстановления двусторонних отношений РФ и США, а также подготовке возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
Также Песков отметил, что Россия готова обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке.
Встреча пройдет в Саудовской Аравии, так как это место вполне устраивает обе стороны. Также именно об этой стране упоминал президент США Дональд Трамп при обсуждении возможной встречи.
Полный доклад о переговорах будет представлен в Москве.
Ранее 5-tv.ru сообщал, кому США отвели главную роль в диалоге по Украине.
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