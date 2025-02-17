Песков раскрыл подробности о будущих переговорах с США в Эр-Рияде

По поручению президента России Владимира Путина его помощник Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров отправятся в Эр-Рияд для запланированной встречи с американской делегацией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

Встреча делегаций запланирована на 18 февраля. Она будет посвящена теме восстановления двусторонних отношений РФ и США, а также подготовке возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Также Песков отметил, что Россия готова обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке.

Встреча пройдет в Саудовской Аравии, так как это место вполне устраивает обе стороны. Также именно об этой стране упоминал президент США Дональд Трамп при обсуждении возможной встречи.

Полный доклад о переговорах будет представлен в Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кому США отвели главную роль в диалоге по Украине.