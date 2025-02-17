У погибшей крымской певицы NЕМА осталась дочь с аутизмом

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 16 0

Исполнительница была убита.

У убитой крымской певицы Натальи Немеляйнен осталась дочь с аутизмом

Фото: ВКонтакте/Наталья Немеляйнен/id6413064

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

У крымской певицы Натальи Немеляйнен, убитой в ходе бытового конфликта, осталась дочь с аутизмом. Об этом aif.ru рассказала подруга погибшей артистки.

По ее словам, певица жила в частном доме на территории СНТ с дочерью Машей. Сейчас девочка находится со своим отцом — бывшем мужем Натальи.

Подруга добавила, что певица много занималась дочерью, в том числе обучала ребенка музыке — например, игре на синтезаторе.

«Обязательно гуляла с ней каждый день. У них были очень теплые отношения, она была настолько к ней привязана», — поделилась знакомая.

Наталья погибла во время бытовой ссоры с соседом. Она скончалась от травм — прелварительно, женщину били кирпичом по голове. Ее сожитель был ранен. Подозреваемый задержан и находится под стражей.

NEMA была автором музыки, текстов песен, писала картины и увлекалась ландшафтным дизайном.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что москвичка заказала убийство мужа.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
90.31
-0.72 94.89
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:11
В Турции анонсировали встречу Зеленского и Эрдогана
18:06
«Погрузилась в кошмар»: королева Камилла топит горе в алкоголе
18:03
Лавров пошутил о Гренландии в ответ на вопрос об уступках по Украине
17:49
«Автодор» отменил штрафы за медленный проезд по трассе М-11 «Нева»
17:33
Польше — Львов, Венгрии — Закарпатье: Трамп дал старт «дележке» Украины
17:18
Сердце остановилось 25 раз: в Москве врачи провели уникальную операцию

Сейчас читают

К разделу Украины Трамп пригласил всех «право имеющих»
Год со дня освобождения: как сейчас выглядит Авдеевка
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год