У погибшей крымской певицы NЕМА осталась дочь с аутизмом

У крымской певицы Натальи Немеляйнен, убитой в ходе бытового конфликта, осталась дочь с аутизмом. Об этом aif.ru рассказала подруга погибшей артистки.

По ее словам, певица жила в частном доме на территории СНТ с дочерью Машей. Сейчас девочка находится со своим отцом — бывшем мужем Натальи.

Подруга добавила, что певица много занималась дочерью, в том числе обучала ребенка музыке — например, игре на синтезаторе.

«Обязательно гуляла с ней каждый день. У них были очень теплые отношения, она была настолько к ней привязана», — поделилась знакомая.

Наталья погибла во время бытовой ссоры с соседом. Она скончалась от травм — прелварительно, женщину били кирпичом по голове. Ее сожитель был ранен. Подозреваемый задержан и находится под стражей.

NEMA была автором музыки, текстов песен, писала картины и увлекалась ландшафтным дизайном.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что москвичка заказала убийство мужа.