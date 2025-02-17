У погибшей крымской певицы NЕМА осталась дочь с аутизмом
Исполнительница была убита.
Фото: ВКонтакте/Наталья Немеляйнен/id6413064
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У крымской певицы Натальи Немеляйнен, убитой в ходе бытового конфликта, осталась дочь с аутизмом. Об этом aif.ru рассказала подруга погибшей артистки.
По ее словам, певица жила в частном доме на территории СНТ с дочерью Машей. Сейчас девочка находится со своим отцом — бывшем мужем Натальи.
Подруга добавила, что певица много занималась дочерью, в том числе обучала ребенка музыке — например, игре на синтезаторе.
«Обязательно гуляла с ней каждый день. У них были очень теплые отношения, она была настолько к ней привязана», — поделилась знакомая.
Наталья погибла во время бытовой ссоры с соседом. Она скончалась от травм — прелварительно, женщину били кирпичом по голове. Ее сожитель был ранен. Подозреваемый задержан и находится под стражей.
NEMA была автором музыки, текстов песен, писала картины и увлекалась ландшафтным дизайном.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что москвичка заказала убийство мужа.
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