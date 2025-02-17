«Погрузилась в кошмар»: королева Камилла топит горе в алкоголе

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 36 0

RаdаrОnlinе: королева Камилла начала злоупотреблять алкоголем

«Погрузилась в кошмар»: королева Камилла нашла спасение в неожиданном источнике

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock

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Жена британского монарха предпочла успокаиваться с помощью вредных привычек, пока ее муж проходит лечение от смертельного заболевания.

Давняя мечта королевы Великобритании Камиллы править страной вместе с мужем обернулась для нее «настоящим кошмаром». Инсайдеры издания RadarOnline рассказали, что Камилла пристрастилась к алкоголю, чтобы справиться со стрессом.

«В результате она довольно сильно выпивает. Она полностью вышла из-под контроля», — поделился близкий к королевской семье источник.

На фоне тяжелого состояния короля Великобритании Карла III, который страдает от смертельно опасного рака поджелудочной железы, поведение королевы доставляет другим членам семьи только новые трудности.

«Уильям занимает жесткую позицию в этом вопросе. Ее вредные привычки сказываются на всей семье, и у него нет ни терпения, ни сочувствия. Он просит своего отца действовать сейчас — пока она не уничтожила их всех», — заявил инсайдер, добавив, что принц Уильям угрожает не пускать детей в гости, если отец не повлияет на королеву.

Помимо болезни супруга, к вредной привычке Камиллу подталкивают частые ссоры с Кейт Миддлтон, принцем Гарри и Меган Маркл, а также расставание с любимой собакой Бет, которая была ее единственным утешением, пока не умерла в прошлом году.

Ранее 5-tv.ru писал, зачем Карл III нанял тестировщика грибов для себя и королевы Камиллы.

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