Тайна Ледовитого океана: что произошло с легендарной Землей Санникова

Таинственный остров-призрак неоднократно видели издали, но ни одна экспедиция не смогла достичь его побережья.

Легендарная Земля Санникова, которая, предположительно, находилась севернее Новосибирских островов в Северном Ледовитом океане, могла в буквальном смысле «растаять». Об этом в беседе с aif.ru рассказал научный сотрудник Института океанологии РАН Александр Осадчиев.

По его словам, в Северном Ледовитом океане регулярно исчезают и возникают новые острова, что связано с таянием вечной мерзлоты. Земля Санникова вполне могла быть одним из таких островов.

«Фактически это земля, перемешанная со льдом. В результате потепления лед тает, и земля быстро размывается. Знаменитая Земля Санникова, возможно, тоже была размыта. Это участь и других островов в море Лаптевых, исчезнувших в ХХ веке, — например, Васильевского, Семеновского», — пояснил ученый.

Земля Санникова — это остров-призрак, который якобы видели некоторые мореплаватели в XIX веке, в том числе якутский купец и путешественник Яков Санников. Он утверждал о существовании некой «обширной земли» к северу от острова Котельного, над которой, по его словам, поднимались «высокие каменные горы».

Однако экспедиции в ХХ веке никакой земли в указанном месте не нашли. Была обнаружена лишь подводная банка (мель в океане), которую назвали банкой Санникова.

Интерес к легенде о Земле Санникова изрядно подогрел ученый и писатель-фантаст Владимир Обручев, который в 1926 году написал одноименный роман. В 1973-м в СССР по этому произведению был снят художественный фильм с Владиславом Дворжецким в главной роли.

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