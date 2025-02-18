«Сердце черствеет»: Валя Карнавал пожаловалась на одиночество

День всех влюбленных знаменитость встретила, тоскуя без второй половинки.

На мероприятии в Кремле в честь 14 февраля популярная блогер и певица Валя Карнавал призналась, что уже несколько лет мучается от отсутствия любви в жизни. Об этом девушка рассказала в беседе с URA.RU.

«Иногда я задумываюсь о том, что как это все-таки круто, когда у тебя есть любимый человечек, которого ты любишь за то, что просто существует рядом с тобой!» — откровенно заявила Валя.

Тем не менее, звезда уже сомневается в том, что сможет полюбить кого-то. Недопонимания с парнями происходят, по мнению Вали, из-за нее.

«Путь к моему сердцу очень тернистый», — предостерегла блогер.

Карнавал добавила, что чрезмерно избирательной и осторожной была уже в средней школе. Тогда она даже отказала ухажеру-однокласснику, потому что испугалась нового опыта.

Сейчас от такого опыта Валя, по ее словам, не отказалась бы, хотя сама в феврале 2022 года отвергла блогера и спортсмена Сашу Стоуна, на предложение о замужестве которого изначально согласилась. По неразглашаемым расставшейся парой причинам свадьба так и не состоялась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валя Карнавал получила травму в детстве при падении в подвал.