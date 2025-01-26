«Вся спина изрезанная»: Валя Карнавал рассказала жуткую историю из детства

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 55 0

Валя Карнавал рассказала, как в детстве упала в подвал и изрезала спину

«Вся спина изрезанная»: Валя Карнавал рассказала жуткую историю из детства

Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

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Популярный блогер в пятилетнем возрасте едва не убилась, оставшись без присмотра взрослых.

Блогер Валя Карнавал в детстве упала в подвал и сильно поранила спину. Деталями жуткой истории 23-летняя звезда соцсетей поделилась в беседе с дизайнером Артемием Лебедевым.

Инцидент произошел, когда Карнавал было пять лет. Ее родители тогда были на работе, а старшие брат и сестра занимались своими делами, поэтому будущая знаменитость оказалась без присмотра и отправилась одна гулять.

«Я не буду всю историю рассказывать, но получилось так, что я упала в подвал к своей подружке, которая жила по соседству. И вот пока я летела по этой гигантской, страшной лестнице, из которой гвозди торчали, я приземлилась на пятилитровые банки. Они подо мной разбились, вся спина у меня была изрезанная», — рассказала Карнавал.

Выбравшись из подвала, израненная девочка с трудом добрела до дома и легла на раскладушку, где ее, окровавленную, вскоре обнаружила пришедшая с работы мать.

«Просыпаюсь от того, что рядом со мной сидит мама и плачет. Она увидела этот маленький комочек — весь в крови, простыня ко мне прилипла… Мама все обработала, отмыла меня и говорит: „Если отец узнает, что за тобой не уследили, всем будет плохо“», — поделилась блогер.

Она добавила, что папа все равно раскрыл их «тайну», несмотря на то, что маленькая Карнавал ходила по дому в халате, скрывая раны на спине. После этого в семье разразился скандал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валя Карнавал пожаловалась на синяки и ссадины после участия в проекте «Ледниковый период».

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