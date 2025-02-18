По рецепту не получить: страдающие диабетом петербуржцы жалуются на нехватку глюкометров

Глава Следственного комитета инициировал проверку компаний, ответственных за обеспечение петербургских диабетиков жизненно важным оборудованием. Поводом стали массовые жалобы горожан. Люди сообщают о хронической нехватке глюкометров и расходных материалов.

Ситуацию усугубляет то, что часть доставленных ранее датчиков провоцировала аллергические реакции, а пациенты вынуждены тратить личные средства на покупку необходимых медизделий. Корреспондент «Известий» Александр Сергеев разбирался в проблеме.

Евгения Бедрина живет с сахарным диабетом 14 лет. И каждый день она вынуждена контролировать состояние здоровья. Шесть проколов в день глюкометром дают точный показатель сахара в крови. Дополнительно — датчики непрерывного измерения, которые передают информацию на телефон. Сейчас устройства два: прежний — надежный, который теперь можно только купить, и новый — бесплатный по рецепту. Но, по словам девушки, он неточный.

«Я сморю на датчик. Там десять. А по факту, если я перемеряю, он может быть пять. Но это разница громадная. Если я поверю датчику, я сделаю большую дозу инсулина, это приведет к гипогликемии. У меня упадет сахар. Я могу потерять сознание», — заявила Евгения Бедрина.

Год назад прежние надежные анализаторы пропали из аптек. По рецепту их больше не получить.

— Я хотела спросить, датчики по региональной льготе есть для мониторинга глюкозы?

— Только китайские.

— А либра есть?

— Нет.

— Ни для кого? Ни для детей, ни для инвалидов? Не закупают либру больше?

— Либру даже детям уже не закупают. В прошлом году остатки были.

Кроме качественных льготных устройств мониторинга сахара в крови, пациентам не хватает расходных материалов для инсулиновых помп, которые помогают проводить непрерывное введение лекарства.

«Для многих инсулиновая помпа — это не какая-то прихоть, это необходимость. Диабет у всех разный. Поэтому тут есть резервуар и катетер, который присоединяется непосредственно подкожно. Именно этого расходного материала на данный момент нет по льготным рецептам», — заявила Ольга Монаенкова.

В комитете здравоохранения уточняют — анализаторы приобретают в соответствии с требованиями закона о госзакупках:

«В аптеках имеются порядка 2500 изделий, их запасы оперативно пополняются со склада. За январь 2025 года в рамках системы льготного обеспечения выдано 5134 датчика взрослым пациентам и почти 1300 устройств детям».

Это как раз те анализаторы, которыми так недовольны пациенты. По мнению экспертов, в условиях жесткой и сложной бюрократический процедуры, заказчик, то есть комитет по здравоохранению, может больше ориентироваться на цену, нежели на качество.

«В конечном итоге могут выигрывать поставщики, которые предлагают наименьшую цену товара, но при этом это не обязательно самый качественный товар на рынке», — заявил доктор экономических наук Александр Сафонов.

А число больных диабетом растет. На сегодняшний день в России их более пяти миллионов.

«Если говорить про новые случаи, то 215 случаев в год — это огромное количество. В Санкт-Петербурге на тысячу приходится примерно 34 человека с сахарным диабетом, поэтому лечение обязательно должно быть у этих пациентов», — заявила эндокринолог-диетолог Мария Дубская.

А пока многие люди с диагнозом вынуждены отказываться от бесплатных, но некачественных устройств в пользу проверенных, но за деньги. Менять их необходимо каждые две недели, а стоимость одного — от пяти тысяч рублей.