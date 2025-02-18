Число пострадавших в перевернувшемся самолете в аэропорту Торонто увеличилось до 18

В результате крушения пассажирского самолета американской авиакомпании Delta в международном аэропорту Пирсон в Торонто (Канаде) пострадали как минимум 18 человек, сообщил телеканал CNN со ссылкой авиаперевозчика.

«Первоначальные отчеты показывают, что погибших нет, а 18 пассажиров с травмами были доставлены в местные больницы. Наша главная задача — заботиться о пострадавших», — говорится в заявлении.

Сообщается, что на борту находилось около 80 пассажиров, всех их нашли. По словам сотрудников аэропорта, авиагавань закрыта на прием и выпуск рейсов. Полиция города расследует инцидент на месте происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в международном аэропорту Торонто имени Лестера Пирсона сообщили, что самолет авиакомпании Delta Airlines потерпел крушение во время посадки. Борт следовал из Минеаполиса. Причины ЧП не уточняются.