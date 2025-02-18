Новый мезальянс? Тома Круза заподозрили в романе с Анной де Армас

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 32 0

Романтические отношения заподозрили между Томом Крузом и Анной де Армас

Тома Круза и Анну де Армас заподозрили в романе

Фото: Zuma/ТАСС

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Разница в возрасте знаменитстей составляет 26 лет.

Появились слухи о романе между голливудскими актерами Томом Крузом и Анной де Армас. Об этом пишет издание People.

Новости о том, что артисты состоят в отношениях, зародились после того, как их вместе сфотографировали гуляющими по лондонскому району Сохо 13 февраля. Знаменитости были одеты в повседневные образы, а в руках у Анны были пакеты с едой навынос.

Фото: Zuma/ТАСС

Когда их узнали прохожие и попросили фото, актеры согласились. И 62-летний Том, и 36-летняя Армас с удовольствием позировали и были в хорошем настроении.

Многие сразу высказали предположение, что Анна рассталась со своим бойфрендом Мануэлем Анидо Куэста — пасынком кубинского президента Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса ради Тома. На это указывало и то, что звезду давно не видели в компании Куэста.

Однако агенты актеров опровергли все домыслы поклонников, объясняя данную встречу работой. Круз и Армас всего лишь обсуждали потенциальное сотрудничество. Никакой романтики между ними нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Том Круз уходит в другую комнату после секса.

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