Миссия невыполнима? Почему Том Круз уходит в другую комнату после секса

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 37 0

Актер Том Круз после секса уходит от партнерши в другую комнату

После секса актер Том Круз уходит в другую комнату

Фото: Kin Cheung/ТАСС

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В Голливуде говорят о необычной особенности актера, которая отталкивает от него избранниц.

Американский актер Том Круз предпочитает спать в одиночестве, и после секса с избранницей уходит в другую комнату. Об этом пишет издание RadarOnline со ссылкой на источник, пожелавший остаться анонимным.

Некоторое время назад в Голливуде появились слухи о том, что звезда фильма «Миссия невыполнима» сильно храпит во сне. Подробности рассказала одна из бывших девушек звезды.

После стало известно, что Круз даже оборудовал в своем доме комнату со звукоизоляцией. Именно там, по словам инсайдера, Круз и отдыхает после интимной близости. Утверждается, что такая особенность создает ему проблемы в личной жизни.

«Его исчезновение в звукоизолированной комнате после секса сильно отталкивает его поклонниц. Поэтому ему нужно найти кого-то, кто нормально отнесется к его исчезновениям», — считает инсайдер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, на какие заболевания может указывать храп. Храп может быть напрямую связан с повышением кровяного давления. Зачатую это встречается у мужчин с лишним весом.

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