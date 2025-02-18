Песков назвал послание Путина Федеральному собранию внутриполитическим событием

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 53 0

В 2024 году президент РФ выступил с речью 29 февраля.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Послание президента России Владимира Путина главным образом является внутриполитическим событием. Данное мероприятие не будет связано с переговорами с Соединенными Штатами. Такое заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Послание Федеральному собранию иногда имеет развернутую международную часть, иногда не имеет, но главным образом это внутриполитическое событие», — сказал он.

Мероприятие в 2024 году состоялось 29 февраля. Тогда площадкой для него стал Гостиный двор в Москве, куда приехали, в том числе, участники специальной военной операции. В том году послание Путина ФС стало рекордным по продолжительности. Речь президента длилась около двух часов и шести минут.

Путин обратился к Федеральному собранию и указал на вопросы внутренней социально-экономической политики, многие из которых были ориентированы на перспективу до 2030 года и далее. Также были затронуты внешнеполитические темы, конфликт на Украине и помощь участникам спецоперации.

Ранее 5-tv.ru писал, что переговоры делегаций России и США начались в Эр-Рияде.

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