В Эр-Рияде завершилась первая сессия российско-американских переговоров

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 31 0

Стороны перешли к рабочему ланчу, после которого вернутся в беседе.

В Эр-Рияде завершилась первая сессия российско-американских переговоров

Фото: Telegram/Мария Захарова/MariaVladimirovnaZakharova

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Первая сессия российско-американских переговоров в Эр-Рияде завершилась. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Делегации после рабочего ланча вернутся к диалогу - эта сессия станет завершающей.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
91.43
1.12 95.80
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:14
В Эр-Рияде завершилась первая сессия российско-американских переговоров
13:52
В Госдуме рассмотрят законопроект об уходе в декрет на любом сроке беременности
13:34
Взяли 15-минутную паузу: что известно о переговорах США и России к этому часу
13:18
«Ребенок мне подсказал»: звезда «Холопа» Ольга Дибцева раскрыла имя второй дочери
13:08
По итогам переговоров: в Кремле ответили, когда встретятся Путин и Трамп
12:40
«Лучше езжай добровольно»: греческие полицейские пытали Винника рассказами о США

Сейчас читают

Суд оставил под арестом внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова
Счастливы вместе уже много лет: звездные пары раскрыли секреты крепкого брака
«Конечно»: Вэнс заявил о готовности приехать в РФ для переговоров по Украине
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год