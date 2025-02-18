В Эр-Рияде завершилась первая сессия российско-американских переговоров
Стороны перешли к рабочему ланчу, после которого вернутся в беседе.
Фото: Telegram/Мария Захарова/MariaVladimirovnaZakharova
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Первая сессия российско-американских переговоров в Эр-Рияде завершилась. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Делегации после рабочего ланча вернутся к диалогу - эта сессия станет завершающей.
Читайте также
79%
1.12 95.80
0.91
Нашли ошибку?