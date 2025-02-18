По итогам переговоров: в Кремле ответили, когда встретятся Путин и Трамп

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 83 0

Песков: понимания о возможных датах встречи Путина и Трампа пока нет

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Климентьев; 5-tv.ru

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Известна ли дата переговоров лидеров России и США?

Понимания по встрече президента РФ и американского лидера Дональда Трампа в настоящий момент нет. Однако оно может появиться после переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Понимания такого нет, возможно появятся какие-то прикидки по итогам результатам сегодняшних переговоров, но мы с вами об этом узнаем позже, по завершении этого диалога», — отметил он.

Представитель Кремля также напомнил, что Владимир Путин готов при необходимости вести переговоры и с президентом* Украины Владимиром Зеленским.

Переговоры делегаций России и США проходят в Эр-Рияде. Москву на встрече представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, от Вашингтона — госсекретарь Марко Рубио, советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Встреча посвящена теме восстановления двусторонних отношений РФ и США, а также подготовке возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков назвал послание Путина Федеральному собранию внутриполитическим событием.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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