Отдувается за всех: почему Лолиту до сих пор «отменяют»

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 51 0

Продюсер Бабичев: Лолиту не простили за «голую» вечеринку Ивлеевой

Почему с Лолиты все еще не снята «отмена»

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Тема:
Вечеринка Ивлеевой

Продюсер Евгений Бабичев считает, что со знаменитостью поступают несправедливо.

Кажется, что лишь певица Лолита Милявская осталось непрощенной после «голой» вечеринки. Так считает продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев, о чем он и рассказал изданию NEWS.ru.

Продюсер отметил, что всех остальных участников скандального мероприятия уже давно не подвергают критике и нападкам. Многие смогли вернуться на тот же уровень дохода, что был и до «отмены», например, Анна Asti.

Некоторые уже объявили о новых выступлениях или начали гастролировать, к примеру, Филипп Киркоров. В то время как Лолите приходится отменять концерты в разных городах.

Бабичев подчеркнул, что Милявская выделялась на скандальной вечеринке не больше других, при этом пострадала практически также, как и хозяйка вечера — блогер Настя Ивлеева. Не стоит забывать про возраст и опыт знаменитости, которые стоит учитывать, прежде чем «пальчиком грозить», считает музыкальный критик.

Он также напомнил, что Лолита всегда старалась шокировать публику. И то, что происходило на печально известном мероприятии, как раз в духе выступлений певицы. Однако до этого подобное не вызывало такой волны негатива.

«Она всегда эпатировала, она всегда выступала, уж извините, с минимальным количеством одежды на сцене, могла себе позволить любую выходку», — сказал продюсер.

Он также отметил, что основной заработок исполнительницы — это выступления, дать которые она не может. По мнению продюсера, кто-то намеренно «вставляет палки в колеса» Милявской. Иначе он не может объяснить то, что происходит с карьерой Лолиты.

«Как будто какими-то недобросовестными методами просто хотят убрать сильную фигуру в шоу-бизнесе», — предположил Бабичев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Волгограде активисты потребовали отмены концерта Лолиты.

Тема:
Вечеринка Ивлеевой
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