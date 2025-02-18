Балерина напомнила, что ее торжество прошло совсем иначе.

Балерина Анастасия Волочкова высмеяла скромную свадьбу бывшего избранника Игоря Вдовина с телеведущей Еленой Николаевой.

Сначала знаменитость выразила свое недовольство по поводу того, что нынешняя супруга вмешивается в организацию свадьбы дочери Волочковой и Вдовина — Ариадны. Та публично высказалась о свадьбе падчерицы, которую взялась курировать балерина.

Между родственниками разразился спор, как лучше организовать мероприятие: Анастасия хотела праздник с королевским размахом, в то время как сторона отца настаивала на камерной свадьбе.

В результате балерина возмутилась: почему посторонний для Ариадны человек встревает в семейные дела и раздает непрошеные советы.

Волочкова пришла к выводу, что Николаева попросту завидует молодым, так как с ней предприниматель скромно расписался и не стал устраивать громких торжеств. Балерина также напомнила, что ее собственная свадьба была «царской и изысканной».

«Просто у этой женщины не было такой изысканной свадьбы… Печалька! Моя была царской, в Екатерининском дворце Петербурга и в Юсуповском дворце в Москве. Свадьба моей Ариадны будет под стать!», — подчеркнула знаменитость.

В январе стало известно, что Ариадна выходит замуж за молодого человека по имени Никита, который на четыре года старше ее. Волочкова полностью одобрила выбор 19-летней дочери всю подготовку к торжеству энтузиазмом взвалила на себя, при этом от бывшего супруга потребовала всего ничего — купить молодоженам квартиру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова отдохнула на Мальдивах с 26-летним ухажером.