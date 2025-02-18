«Печалька!» — Волочкова высмеяла скромную свадьбу бывшего благоверного

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 1 289 0

Волочкова высмеяла скромную свадьбу Вдовина и Николаевой

«Моя была царской»: Волочкова высмеяла скромную свадьбу Вдовина и Николаевой

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Балерина напомнила, что ее торжество прошло совсем иначе.

Балерина Анастасия Волочкова высмеяла скромную свадьбу бывшего избранника Игоря Вдовина с телеведущей Еленой Николаевой.

Сначала знаменитость выразила свое недовольство по поводу того, что нынешняя супруга вмешивается в организацию свадьбы дочери Волочковой и Вдовина — Ариадны. Та публично высказалась о свадьбе падчерицы, которую взялась курировать балерина.

Между родственниками разразился спор, как лучше организовать мероприятие: Анастасия хотела праздник с королевским размахом, в то время как сторона отца настаивала на камерной свадьбе.

В результате балерина возмутилась: почему посторонний для Ариадны человек встревает в семейные дела и раздает непрошеные советы.

Волочкова пришла к выводу, что Николаева попросту завидует молодым, так как с ней предприниматель скромно расписался и не стал устраивать громких торжеств. Балерина также напомнила, что ее собственная свадьба была «царской и изысканной».

«Просто у этой женщины не было такой изысканной свадьбы… Печалька! Моя была царской, в Екатерининском дворце Петербурга и в Юсуповском дворце в Москве. Свадьба моей Ариадны будет под стать!», — подчеркнула знаменитость.

В январе стало известно, что Ариадна выходит замуж за молодого человека по имени Никита, который на четыре года старше ее. Волочкова полностью одобрила выбор 19-летней дочери всю подготовку к торжеству энтузиазмом взвалила на себя, при этом от бывшего супруга потребовала всего ничего — купить молодоженам квартиру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова отдохнула на Мальдивах с 26-летним ухажером.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
91.34
-0.09 95.67
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:35
На пассажирку поезда Санкт-Петербург — Архангельск упала крышка люка
20:22
Новак: атакой БПЛА на станцию КТК Украина нанесла ущерб иностранным акционерам
20:07
Роскошная форма для 62 лет: Деми Мур раскрыла секрет диеты
19:52
Шумахеры против шантажа: семья автогонщика подала апелляцию на приговор
19:47
«Зашивали лицо»: агрессивный клиент жестоко избил сотрудника ПВЗ в Омске
19:38
«Печалька!» — Волочкова высмеяла скромную свадьбу бывшего благоверного

Сейчас читают

Итоги: российская делегация покинула Эр-Рияд после встречи с представителями США
Лавров: Зеленского и всю его команду надо урезонить
«Печалька!» — Волочкова высмеяла скромную свадьбу бывшего благоверного
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год