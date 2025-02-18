Госсекретарь США Рубио: Трамп хочет не допустить возобновления украинского конфликта

Эфирная новость 35 0

Белый дом прокомментировал итоги переговоров между РФ и США в Эр-Рияде.

Фото, видео: Evelyn Hockstein/ТАСС; 5-tv.ru

Завершение конфликта на Украине потребует уступок от всех участников. Об этом после переговоров заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Он отметил, что дипломатов ждет сложная и напряженная работа. Нельзя допустить, чтобы конфликт возобновился через 2-3 года.

«Для того, чтобы конфликт закончился, все его участники должны быть согласны с предложениями. Это должно быть приемлемо для них. Но мы должны понимать, что уже три с половиной года не было никаких регулярных контактов между Соединенными Штатами и Россией. Поэтому целью сегодняшней встречи было продолжить телефонный разговор, который президент провел неделю назад, и начать налаживать эти линии связи», — отметил госсекретарь Штатов.

Работа еще продолжается, однако минувший день — это первый шаг на долгом и трудном, но важном пути. По словам Рубио, завершение украинского конфликта откроет для Москвы и Вашингтона путь к сотрудничеству в экономике и геополитике.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
91.43
1.12 95.80
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:56
Капитан Джек Воробей: Disney планирует вернуть Деппа в «Пираты Карибского моря»
18:42
Мужчину с неизвестным наркотиком задержали на Сахалине
18:40
В России женщинам разрешили работать на экскаваторах и погрузчиках
18:27
Итоги: российская делегация покинула Эр-Рияд после встречи с представителями США
18:22
Госсекретарь США Рубио: Трамп хочет не допустить возобновления украинского конфликта
18:21
Суд освободил от наказания адвоката Тимура Идалова, угрожавшего прокурору

Сейчас читают

Лавров: Зеленского и всю его команду надо урезонить
Суд оставил под арестом внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова
Счастливы вместе уже много лет: звездные пары раскрыли секреты крепкого брака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год