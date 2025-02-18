Госсекретарь США Рубио: Трамп хочет не допустить возобновления украинского конфликта

Завершение конфликта на Украине потребует уступок от всех участников. Об этом после переговоров заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Он отметил, что дипломатов ждет сложная и напряженная работа. Нельзя допустить, чтобы конфликт возобновился через 2-3 года.

«Для того, чтобы конфликт закончился, все его участники должны быть согласны с предложениями. Это должно быть приемлемо для них. Но мы должны понимать, что уже три с половиной года не было никаких регулярных контактов между Соединенными Штатами и Россией. Поэтому целью сегодняшней встречи было продолжить телефонный разговор, который президент провел неделю назад, и начать налаживать эти линии связи», — отметил госсекретарь Штатов.

Работа еще продолжается, однако минувший день — это первый шаг на долгом и трудном, но важном пути. По словам Рубио, завершение украинского конфликта откроет для Москвы и Вашингтона путь к сотрудничеству в экономике и геополитике.