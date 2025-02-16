Минздрав планирует внедрить новый порядок медицинской проверки на опьянение

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 42 0

Проект вступит в силу после рассмотрения в Министерстве юстиции РФ.

Минздрав разработал новый порядок медицинского освидетельствования на опьянение

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В Министерстве здравоохранения Российской Федерации создали проект, в котором отразили изменения порядка проведения медицинского освидетельствования водителей на наличие в их организме алкоголя или других незаконных опасных веществ. Данный документ выложен на государственном портале проектов нормативно-правовых актов.

В материале уточняются новые правила функционирования процедуры освидетельствования на опьянение. Помимо этого, на сайте указан обновленный список групп токсичных веществ, на которые может проводиться проверка уполномоченными сотрудниками.

Также в тексте фигурируют вопросы о добровольном согласии на процедуру проверки и разъяснения о вынесении заключения в случае отказа от нее.

Проект сможет вступить в силу, если пройдет рассмотрение в Министерстве юстиции РФ. В указанное ведомство он еще не направлен. Официально опубликован документ будет после утверждения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как усложнят экзамен на водительские права. Специалисты МВД уже готовят масштабную реформу теоретической тестовой части правил дорожного движения, которая необходима для сдачи.

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