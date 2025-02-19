Не первый случай: Зурабишвили закидали яйцами в аэропорту Тбилиси

Неприятный сюрприз ждал сегодня бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая вернулась домой после Мюнхенской конференции. Вот уже который месяц она пытается вернуть себе кресло главы государства, ратует за евроинтеграцию, требует отменить результаты выборов и гонит людей на уличные митинги. Возможно именно поэтому на родине ее встретили яйцами.

Накануне в аэропорту Тбилиси такой же прием устроили бывшему премьеру и лидеру оппозиционной партии «За Грузию» Георгию Гахарии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер Грузии Ираклий Кобахидзе оценил возможность восстановления дипотношений с Россией. По его словам, у Грузии нет для этого пространства. Однако страна придерживается прагматичной позиции в отношениях с Россией, в частности в торговле и экономике, и планирует придерживаться ее в дальнейшем, добавил Кобахидзе.