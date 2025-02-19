Под нелепые оправдания: в ЕС обсудят 16-й пакет санкций против России
В ЕС обсудят 16-й пакет санкций против России
Фото, видео: www.globallookpress.com/CHROMORANGE/Bilderbox; 5-tv.ru
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Ограничения могут утвердить 24 февраля, они коснутся энергетического сектора.
В Европе готовят 16-й пакет антироссийских санкций. Уже сегодня его собираются согласовать постпреды стран Евросоюза. Окончательно санкции смогут утвердить уже в понедельник, на заседании глав МИД стран ЕС.
Новые ограничения в первую очередь будут нацелены на энергетический сектор нашей страны, об этом ранее заявлял глава МИД Франции. Санкции также расширят и в отношении Белоруссии.
Сами европейские чиновники оправдывают ограничительные меры тем, что хотят снизить зависимость от российских ресурсов. Однако на фоне резко убывающих запасов газа в хранилищах ЕС подобные заявления выглядят нелепо. К тому же, уже вторую неделю подряд объемы поставок голубого топлива в Европу через «Турецкий поток» только растут.
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