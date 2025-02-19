«Скажу кратко»: актриса Елена Ксенофонтова развелась с третьим мужем

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 55 0

Актриса Елена Ксенофонтова развелась с третьим мужем

Елена Ксенофонтова развелась с третьим мужем — известным адвокатом

Фото: Пресс-служба СТС/ТАСС

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Пара заключила брак в 2022 году.

Заслуженная артистка РФ Елена Ксенофонтова развелась с третьим супругом известным адвокатом Алексеем Куликовым. О причине развода звезда «Отеля Элеон» предпочитает пока не говорить, сообщает «Леди Mail».

«Скажу кратко: я в разводе. И больше никаких комментариев давать не буду… Все-таки личная жизнь на то и личная, чтобы никому о ней не рассказывать», — подчеркнула 52-летняя знаменитость.

За адвоката Елена вышла замуж в 2022 году. До этого пара два года была в отношениях.

В первый раз актриса вышла замуж в 19 лет за Игоря Липатова. Этот брак продлился 11 лет. Вторым мужем Ксенофонтовой стал продюсер Илья Неретин, ему актриса подарила сына Тимофея.

После развода со вторым супругом Елена девять лет состояла в отношениях с адвокатом Александром Рыжих. В этом союзе появилась на свет дочка София. Разрыв с этим супругом был скандальным, поэтому теперь Елена предпочитает расходиться тихо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Natan впал в депрессию из-за чувства вины перед женой.

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