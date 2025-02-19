«Нужны выборы»: Трамп назвал условия приглашения Украины за стол переговоров

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Трамп: если Украина хочет быть за столом переговоров, нужны выборы

Фото, видео: ТАСС; 5-tv.ru

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Американский президент прокомментировал итоги встречи РФ и США в Эр-Рияде.

Соглашение по Украине будет достигнуто. Об этом уверенно заявил президент США Дональд Трамп, комментируя итоги переговоров в Эр-Рияде.

Контакты Москвы и Вашингтона американский лидер оценил как «очень хорошие». При этом президент США указал Киеву на необходимость выборов, если Украина хочет оказаться за столом переговоров. Трамп отметил, что Зеленскому не доверяют большинство украинцев.

«Я слышал, Украина расстроена, что ей не дали место на переговорах. Но у них была такая возможность на протяжении трех лет и еще много лет до этого. Конфликт можно было уладить очень просто. Сейчас мы имеем дело с ситуацией, когда на Украине не было выборов — там военное положение. Рейтинг одобрения Зеленского упал до 4%. И его страна просто разваливается на куски. Раз уж Киев хочет тоже сесть за стол переговоров, разве народ Украины не должен сказать, что у них давно не было выборов?» — объяснил Трамп.

Трамп также потребовал выяснить, куда делась половина из 350 миллиардов долларов помощи, выделенных США. Он хочет увидеть от Киева подробный отчет по этим средствам, которого до сих пор не было.

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