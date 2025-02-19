«Украина могла бы заключить соглашение»: Трамп раскритиковал Зеленского

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 57 0

Трамп разозлился на Зеленского из-за его реакции на переговоры РФ и США

Трамп раскритиковал Зеленского за жалобы на исключение Киева из переговоров

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

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Реакция лидера Незалежной на переговоры РФ и США разозлила американского президента.

Президент США Дональд Трамп резко ответил на критику со стороны украинского лидера Владимира Зеленского, который выразил недовольство исключением Незалежной из переговоров между США и Россией. В интервью, опубликованном в газете The Guardian, Трамп заявил, что Киев мог бы предотвратить нынешний конфликт, заключив соответствующее соглашение.

«Комментарии украинского президента, по-видимому, разозлили Трампа, который затем начал серию атак на Зеленского», — сообщила газета The Guardian.

Причем американский лидер добавил, что поддерживает идею проведения выборов на Украине, несмотря на разногласия в политической ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп выразил недовольство отказом Украины от переговоров с Россией. Президент США отметил, что разочарован позицией украинского руководства в конфликте с РФ.

Он подчеркнул, что с 2022 года у Киева было множество возможностей для обсуждения разногласий и предотвращения эскалации. По мнению Трампа, даже «средний дипломат» мог бы найти общий язык и урегулировать вопросы между странами.

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