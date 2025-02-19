«Затаскали по судам»: Путин заявил, что Трампа обвиняли в особых отношениях с РФ

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Срочная новость 50 0

Путин заявил, что Трампа обвиняли в особых отношениях с Россией

«Затаскали по судам»: Путин заявил, что Трампа обвиняли в особых отношениях с РФ

Фото: AP/ТАСС

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Это не могло подтвердиться, считает российский лидер.

Президента США Дональда Трампа обвиняли в «особых отношениях» с Россией, а также в том, что якобы российская сторона вмешивается в американские выборы. Об этом журналистам заявил президент России Владимир Путин.

«Трампа в свое время обвиняли, что он имеет какие-то особые отношения с Россией, и что Россия вмешивается в выборы, когда он победил в прошлый свой период президентства, создали команду, по судам его затаскали», — отметил он.

Это не подтвердилось, — ведь этого никогда и не было, заключил российский лидеор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп раскритиковал Зеленского. Реакция лидера Незалежной на переговоры РФ и США разозлила американского президента. Трамп резко ответил на критику со стороны украинского лидера Владимира Зеленского, который выразил недовольство исключением Незалежной из переговоров между США и Россией.

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