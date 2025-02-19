«Он мыслил масштабно и глубоко»: Путин выступил на концерте памяти Собчака

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 51 0

Владимир Путин подчеркнул роль Анатолия Собчака в формировании современной России

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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На мероприятии он поделился воспоминаниями о первом мэре Петербурга.

19 февраля, на вечере памяти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака в петербургской филармонии, президент Владимир Путин отметил исключительный вклад этого выдающегося человека в формирование современной России. Президент подчеркнул, что Собчак оставил глубокий след как в истории Санкт-Петербурга, так и в российской политике.

Путин, вспоминая свою молодость, отметил, что Собчак был не только выдающимся юристом, но и необычайно ярким человеком.

«Именно таким ярким, необычным он был для своих университетских коллег и, конечно, для нас, для его студентов, в числе которых я тоже был», — сказал президент России.

Собчак, по его словам, всегда оставался приверженцем высоких стандартов права, справедливости и человеческого достоинства.

«Он был среди тех, кто закладывал основы современной России. На посту мэра он мыслил масштабно и глубоко», — добавил Путин.

Вечер, посвященный памяти этого выдающегося государственного деятеля, стал не только данью уважения, но и напоминанием о его важнейшей роли в истории страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин возложил цветы к памятнику Собчака в 25-ю годовщину его смерти.

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