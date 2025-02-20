Пожар на Варшавском шоссе в Москве локализован

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 21 0

Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; МЧС России; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Крупный пожар площадью 1500 квадратных метров, охвативший здание Научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ) на юге Москвы, локализован, сообщили представители МЧС России.

Возгорание тушили более 170 сотрудников с помощью 50 единиц техники. Были задействованы вертолеты Ка-32.

Из охваченного огнем центра эвакуировали 30 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве на территории Института точной механики и вычислительной техники имени С. А. Лебедева РАН произошел пожар. Ему был присвоен повышенный ранг сложности. Известно, что кровля здания обрушилась. 

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
90.43
-0.91 94.08
-1.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:58
Еврейская мудрость: что нужно купить в конце зимы, чтобы остаться в плюсе
4:40
«Мы продвигаемся»: Трамп подтвердил планы о переговорах с РФ и КНР о ядерном разоружении
4:21
Пожар на Варшавском шоссе в Москве локализован
4:16
«Непонятная чертовщина»: Трамп рассказал о расходах предыдущей администрации
3:58
«Ветряночные вечеринки»: что это такое и в чем их опасность
3:40
Гололедица и облачность: синоптики спрогнозировали погоду в Москве на 20 февраля

Сейчас читают

Бей своих, чтоб чужие боялись. Как Трамп превращает Европу в колонию США
Абсолютно искренен: почему Natan не манипулировал, говоря о страданиях
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год