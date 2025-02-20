Пожар на Варшавском шоссе в Москве локализован

Крупный пожар площадью 1500 квадратных метров, охвативший здание Научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ) на юге Москвы, локализован, сообщили представители МЧС России.

Возгорание тушили более 170 сотрудников с помощью 50 единиц техники. Были задействованы вертолеты Ка-32.

Из охваченного огнем центра эвакуировали 30 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве на территории Института точной механики и вычислительной техники имени С. А. Лебедева РАН произошел пожар. Ему был присвоен повышенный ранг сложности. Известно, что кровля здания обрушилась.