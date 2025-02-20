Без строгих диет: какие пищевые привычки помогут сбросить вес

Вовсе не обязательно ограничивать себя во всем, чтобы быть в форме.

Эффект «холодных» углеводов, кислоты, специи, маленькая тарелка и белок — это полезные пищевые привычки, которые работают лучше, чем строгие диеты. О том, как внедрить их в повседневную жизнь, рассказала врач-диетолог Екатерина Ширшова в беседе с Газета.ру.

«Отварите картофель, рис, макароны — и охладите их перед подачей. Запеченный батат становится менее калорийным, если его остудить. Салаты с холодной киноа или чечевицей — отличная альтернатива теплым гарнирам. Это позволит вам снизить усвоение быстрых углеводов и получить меньше калорий без изменения порций», — объяснила эксперт.

Важная составляющая здорового рациона — кислоты. Они нужны для того, чтобы замедлить переваривание углеводов и продлить чувство сытости. Для салата подойдет лимонный сок или яблочный уксус, а мясо можно замариновать в уксусе или йогурте.

Никогда не стоит забывать о специях. Корица, например, снижает тягу к сладкому. Куркума поможет поддерживать в норме обмен веществ. Красный перец стимулирует сжигание калорий, а чеснок и имбирь вовсе снижают иммунитет.

Следует выбирать маленькие тарелки для приемов пищи, ведь размер посуды напрямую влияет на то, сколько вы съедите. Углевода важно употреблять в первую половину дня, ведь в эти часы организм лучше их усвоит.

В рацион важно добавить белки и жиры. По-хорошему, они должны быть в каждом приеме пищи без исключения.

«Если едите хлеб, добавьте к нему авокадо, сыр, творог или мясо с овощными слайсами. Фрукты сочетайте с орехами или натуральным йогуртом. Макароны лучше есть с мясом, рыбой или сыром, а не с жирными сливочными соусами», — посоветовала врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что выбрать сидящему на диете человеку.