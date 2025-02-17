Картофель или гречка: что выбрать сидящему на диете человеку

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 25 0

Нутрициолог Хлопова: картофель имеет ряд преимуществ перед гречкой

Картофель или гречка: что выбрать сидящему на диете человеку

Фото: www.globallookpress.com/Michael Weber

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Главное в правильном питании — это осознанный подход.

Картофель при похудении гораздо полезнее гречки. Об этом изданию Life.ru рассказала нутрициолог Юлия Хлопова.

По словам специалиста, картофель имеет ряд преимуществ, недоступных гречневой крупе. Например, наличие крахмала. Его многие избегают, но эксперт заверяет, что при правильной обработке это вещество в составе овоща принесет только пользу, а не вред. После варки и охлаждения крахмал становится резистентным. В таком виде он способен поддерживать здоровье микрофлоры кишечника. К тому же картофель богат клетчаткой и витамином С.

У гречки тоже много плюсов, подтверждает популярное мнение нутрициолог. Эта крупа содержит растительный белок, магний, железо и витамины группы B. Однако у нее меньше, чем у картофеля, индекс сытости, при этом она более калорийная. В отваренной на воде гречке 110 килокалорий на 100 граммов продукта против 77 килокалорий на те же 100 граммов у овоща.

Немаловажным преимуществом картофеля является его универсальность, уверена нутрициолог. Этот овощ сочетается с очень большим количеством других продуктов, и у него немало вариантов приготовления.

«Важно помнить, что ни один продукт нельзя считать „вредным“ или „плохим“. Питание должно быть разнообразным, а подход — осознанным», — напомнила эксперт.

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