«Нечего расслабляться»: Алена Свиридова получила серьезную травму в Ницце

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 32 0

Певица Алена Свиридова травмировала ногу в Ницце

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Знаменитость не расстраивается, ведь все могло быть намного хуже.

Заслуженная артистка РФ Алена Свиридова сломала ногу во время отдыха в Ницце. Об этом исполнительница хита «Розовый фламинго» рассказала 5-tv.ru на премьере фильма «Красный шелк».

В январе знаменитость отдыхала во Франции и, «чтобы не было уж так хорошо", поскользнулась на мраморной лестнице в темноте и навернулась.

«Слава Богу ничего не сломала, но связки растянула. Теперь хожу с опухшей лодыжкой. Лыжи меня вынесли без травм, а вот расслабленность после ужина нет. А вот нечего расслабляться», — говорила артистка.

Об этом она рассказала в своем блоге, однако в тот момент она думала, что получила всего лишь растяжение. Но это было не так.

«На самом деле я хожу в лангетке, у меня оказался все-таки перелом. Но ничего, ведь это самый лучший перелом из всех возможных переломов. Он без смещения», — призналась на премьере нового боевика Свиридова.

Сильно нагружать ногу и заниматься физическими активностями артистка пока не может и ей это не нравится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актер Глеб Калюжный выживал на съемках «Красного шелка».

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