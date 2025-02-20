В России начнут проверять репродуктивные функции подростков раньше 14 лет

|
Евгения Романова
Евгения Романова 38 0

Минздрав предложил оценивать репродуктивные функции подростков раньше 14 лет

В России начнут оценить репродуктивные функции подростков раньше 14 лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Профилактические осмотры с соответствующей целью проходят 96% старшеклассников.

Период становления и созревания репродуктивных функций у детей начинается раньше 14 лет. В этой связи Минздрав РФ предлагает проводить профилактические осмотры подростков до наступления этого возраста. Об этом заявила замглавы ведомства Евгения Котова в ходе заседания Совета по региональному здравоохранению при Совфеде.

«У детей сейчас период становления, созревания функций начинается раньше. И надо бы эти сроки пересмотреть и сдвинуть влево, что, в принципе, нам кажется очень логично», — сказала она.

Котова также отметила, что в стране проводятся мероприятия по охране репродуктивного здоровья, начиная с 14 лет. Профилактические осмотры с соответствующей целью проходят 96% подростков.

Прежде 16-летняя подросток родила недоношенного ребенка и выбросила его в мусорный бак в Красноярске. Срок беременности составил 22 недели. Родив его, девушка просто выбросила младенца. После этого горе-мамашу госпитализировали в тяжелом состоянии, у нее было кровотечение. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что женщина пообещала бросить мужа ради 13-летнего любовника. Дама совратила подростка через переписку.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
90.43
-0.91 94.08
-1.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:57
На фоне отцовства Давы: Ольга Бузова исполнила давнее желание
18:43
Пришли раньше на три месяца: к побережью Кунашира подошли косатки
18:30
Гендиректор НМГ вновь избрана председателем Общественного совета при РКН
18:28
В России намерены ужесточить контроль за лифтовым оборудованием
18:12
Замглавы Минспорта Ростовской области Гадарову отстранили от должности
18:11
Российские специалисты создают препараты для устранения нарушений в генетике

Сейчас читают

«Меня щадили, им досталось»: Гоша Куценко рассказал о съемках «Красного шелка»
«Принятие и прощение себя и других»: в прокат вышел фильм «Чистый лист»
«Инь-Ян» снова на вершине: песня «O Yeah» покоряет чарты благодаря TikTok
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год