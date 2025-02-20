В России начнут проверять репродуктивные функции подростков раньше 14 лет

Профилактические осмотры с соответствующей целью проходят 96% старшеклассников.

Период становления и созревания репродуктивных функций у детей начинается раньше 14 лет. В этой связи Минздрав РФ предлагает проводить профилактические осмотры подростков до наступления этого возраста. Об этом заявила замглавы ведомства Евгения Котова в ходе заседания Совета по региональному здравоохранению при Совфеде.

«У детей сейчас период становления, созревания функций начинается раньше. И надо бы эти сроки пересмотреть и сдвинуть влево, что, в принципе, нам кажется очень логично», — сказала она.

Котова также отметила, что в стране проводятся мероприятия по охране репродуктивного здоровья, начиная с 14 лет. Профилактические осмотры с соответствующей целью проходят 96% подростков.

Прежде 16-летняя подросток родила недоношенного ребенка и выбросила его в мусорный бак в Красноярске. Срок беременности составил 22 недели. Родив его, девушка просто выбросила младенца. После этого горе-мамашу госпитализировали в тяжелом состоянии, у нее было кровотечение. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что женщина пообещала бросить мужа ради 13-летнего любовника. Дама совратила подростка через переписку.