«Попал в кадр»: Зепюр Брутян случайно показала лицо сына от Павла Прилучного

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 19 0

Зепюр Брутян показала лицо годовалого сына от Павла Прилучного

«Попал в кадр»: Зепюр Брутян показала лицо сына от Павла Прилучного

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Знаменитая пара обычно не делится кадрами, где можно разглядеть годовалого малыша.

Актриса Зепюр Брутян впервые показала лицо годовалого сына Микаэля от своего мужа и коллеги Павла Прилучного. О том, что внешность малыша, наконец, раскрыта, пишет издание 7Дней.ru и показывает фото.

Артистка на своей странице в социальных сетях опубликовала праздничное видео с собственного Дня рождения. На записи Зепюр задувает свечи на торте, который ей преподносит супруг. В это время за родителями наблюдает их сын Микаэль, который попал в кадр, судя по всему, случайно. Вскоре Брутян отредактировала публикацию, вырезав момент, где можно разглядеть лицо мальчика.

«Это был лучший День рождения. Все рядом и это самое главное», — подписала ролик Зепюр.

Прилучный и Брутян скрывают лицо маленького Микаэля от общественности. Для артистки это первый ребенок, а для ее мужа — третий. От первого брака с актрисой Агатой Муцениеце у Павла Прилучного растет двое детей: 12-летний сын Тимофей и девятилетняя дочь Мия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Агата Муцениеце не получает больших алиментов от Прилучного.

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