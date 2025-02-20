«Попал в кадр»: Зепюр Брутян случайно показала лицо сына от Павла Прилучного
Зепюр Брутян показала лицо годовалого сына от Павла Прилучного
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Знаменитая пара обычно не делится кадрами, где можно разглядеть годовалого малыша.
Актриса Зепюр Брутян впервые показала лицо годовалого сына Микаэля от своего мужа и коллеги Павла Прилучного. О том, что внешность малыша, наконец, раскрыта, пишет издание 7Дней.ru и показывает фото.
Артистка на своей странице в социальных сетях опубликовала праздничное видео с собственного Дня рождения. На записи Зепюр задувает свечи на торте, который ей преподносит супруг. В это время за родителями наблюдает их сын Микаэль, который попал в кадр, судя по всему, случайно. Вскоре Брутян отредактировала публикацию, вырезав момент, где можно разглядеть лицо мальчика.
«Это был лучший День рождения. Все рядом и это самое главное», — подписала ролик Зепюр.
Прилучный и Брутян скрывают лицо маленького Микаэля от общественности. Для артистки это первый ребенок, а для ее мужа — третий. От первого брака с актрисой Агатой Муцениеце у Павла Прилучного растет двое детей: 12-летний сын Тимофей и девятилетняя дочь Мия.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Агата Муцениеце не получает больших алиментов от Прилучного.
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