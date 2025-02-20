«Попал в кадр»: Зепюр Брутян случайно показала лицо сына от Павла Прилучного

Знаменитая пара обычно не делится кадрами, где можно разглядеть годовалого малыша.

Актриса Зепюр Брутян впервые показала лицо годовалого сына Микаэля от своего мужа и коллеги Павла Прилучного. О том, что внешность малыша, наконец, раскрыта, пишет издание 7Дней.ru и показывает фото.

Артистка на своей странице в социальных сетях опубликовала праздничное видео с собственного Дня рождения. На записи Зепюр задувает свечи на торте, который ей преподносит супруг. В это время за родителями наблюдает их сын Микаэль, который попал в кадр, судя по всему, случайно. Вскоре Брутян отредактировала публикацию, вырезав момент, где можно разглядеть лицо мальчика.

«Это был лучший День рождения. Все рядом и это самое главное», — подписала ролик Зепюр.

Прилучный и Брутян скрывают лицо маленького Микаэля от общественности. Для артистки это первый ребенок, а для ее мужа — третий. От первого брака с актрисой Агатой Муцениеце у Павла Прилучного растет двое детей: 12-летний сын Тимофей и девятилетняя дочь Мия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Агата Муцениеце не получает больших алиментов от Прилучного.