Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам энергетики, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам газово-энергетической инфраструктуры», — указывается в сводке.

Для этого были задействованы авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники армии России. В результате удара цель была достигнута. В частности, российским войскам удалось поразить все объекты. Речь также идет о военных аэродромах, складах боеприпасов, местах подготовки и запуска дронов, а еще скоплениях живой силы и техники ВСУ в 163 района.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Войска РФ наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области.