Уйдет со сцены? Новый альбом Валерии станет последним в ее карьере

Иосиф Пригожин рассказал об уходе певицы со сцены.

Новый альбом певицы Валерии станет последним в ее карьере. Об этом в разговоре с 5-tv.ru заявил ее муж — продюсер Иосиф Пригожин.

Продюсер уточнил, что премьера состоится 11 апреля.

«Альбом точно последний. Он состоит из 14 композиций и называется „Исцелю“. Больше альбомы Валерия выпускать не будет», — сказал он.

Пригожин также рассказал, что в ближайшие три года состоится последний концерт Валерии, поскольку певица приняла решение уйти со сцены. По его словам, артистка задумывалась об этом еще в период пандемии коронавируса.

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