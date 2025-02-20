Уйдет со сцены? Новый альбом Валерии станет последним в ее карьере

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 835 0

Пригожин: новый альбом Валерии станет последним в ее карьере

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев, Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Иосиф Пригожин рассказал об уходе певицы со сцены.

Новый альбом певицы Валерии станет последним в ее карьере. Об этом в разговоре с 5-tv.ru заявил ее муж — продюсер Иосиф Пригожин.

Продюсер уточнил, что премьера состоится 11 апреля.

«Альбом точно последний. Он состоит из 14 композиций и называется „Исцелю“. Больше альбомы Валерия выпускать не будет», — сказал он.

Пригожин также рассказал, что в ближайшие три года состоится последний концерт Валерии, поскольку певица приняла решение уйти со сцены. По его словам, артистка задумывалась об этом еще в период пандемии коронавируса.

Ранее заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN) выпустил клип на свою новую песню «Я останусь с тобой». Съемочный процесс проходил в московской школе № 1409.

Главной героиней клипа стала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. В съемках также принимали участие 700 учеников образовательного учреждения и музыканты.

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