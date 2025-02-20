Российские специалисты создают препараты для устранения нарушений в генетике

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РФ сделала большой шаг вперед в лечении редких заболеваний.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Россия сделала большой шаг вперед в лечении редких заболеваний. Об этом заявили на медицинской конференции, которая состоялась в Москве.

Дорогостоящие западные препараты теперь быстрее попадают к пациентам, а это тысячи спасенных жизней. Следующий этап — разработка собственных лекарств для устранения генетических нарушений. Отечественная фармацевтика уже включилась в эту работу.

«Сейчас у нас разрабатываются, и, я уверен, что скоро будут внедряться препараты для лечения спинальной мышечной атрофии, для гемофилии, для ряда других заболеваний. Для ряда лекарственных препаратов для наших пациентов уже заканчивается третья фаза клинических испытаний, в том числе для спинально-мышечной атрофии», — сообщил директор МГНЦ им. академика Бочкова и главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава РФ Сергей Куцев.

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Российские специалисты создают препараты для устранения нарушений в генетике

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