Вэнс заявил, что завершение украинского конфликта требует контакта с Россией

По его словам, он декларирует позицию самого президента Трампа.

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявил на Конференции консервативного политического действия, что для завершения конфликта на Украине необходимо поддерживать контакты с Россией.

По словам политика, президент США Дональд Трамп хочет остановить гибель людей и добиться мира в интересах конфликтующих сторон, а также Европы и США.

«Он хочет установить прочный мир в Европе, потому что президент верит в это, и он абсолютно прав. Мир в интересах России. В интересах Украины. Он в интересах Европы. Но самое главное, мир в интересах американского народа, и он собирается бороться за него до конца своей администрации», — заявил Вэнс.

Он также отметил, что Штатам хотелось бы в будущем вновь заключить прочный союз с Европой, однако это будет зависеть от того, в каком направлении пойдет европейское общество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вэнс признал масштабное преимущество ВС РФ в конфликте на Украине.